Arrestato in Ungheria Piero Pini, re valtellinese delle bresaole

Piero Pini, 67 anni, titolare dell’omonimo gruppo industriale valtellinese di produzione di bresaole e leader europeo nella macellazione suina, è stato arrestato in Ungheria dove ha fondato la Hungary Meat Kft – 340 milioni di fatturato annui – con l’accusa di frode fiscale per presunte fatture false. L’arresto dell’imprenditore di Grosotto (SO) risale all’inizio di marzo ma la notizia si è saputa solo in questi giorni. Pini risulta ancora in carcere. Nel 2016 Pini era stato arrestato ma subito scarcerato in Polonia dove ha fondato il gruppo Pini Polonia sempre per irregolarità fiscali e riciclaggio.