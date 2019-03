Incendio discarica Mariano, Cattaneo: stiamo aumentando i controlli

Sopralluogo dell’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, alla discarica di Mariano Comense interessata dall’incendio ai rifiuti presenti nell’impianto. Accompagnato dal direttore generale e dal presidente di Arpa Lombardia, Fabio Carella e Stefano Cecchin, e dai rappresentanti dall’amministrazione comunale, l’assessore – fa sapere Palazzo Lombardia – ha verificato di persona la situazione e gli effetti dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio. “L’incendio è sotto controllo – ha detto Cattaneo – ma non ancora del tutto esaurito e ci sono ancora alcuni focolai presenti. Nessuna ipotesi è esclusa, anche se dopo il sopralluogo vedo meno ragioni per una natura dolosa dell’episodio”. L’assessore ha precisato che la discarica era autorizzata, seppur in fase conclusiva di attività “i conferimenti si sarebbero conclusi nell’arco di 20 giorni: questo in linea con le politiche di Regione Lombardia, dove le discariche rappresentano soltanto il 2% del destino finale dei rifiuti urbani”. Cattaneo ha rivolto un appello al ministro dell’Ambiente Sergio Costa perché “acceleri l’emanazione dei decreti sull’end of waste per permettere di dare seguito al percorso verso un’economia circolare” e ricordato l’impegno di Regione Lombardia per prevenire gli episodi e rafforzare i controlli. “È in corso un lavoro con le Prefetture e gli enti locali – ha spiegato – per intensificare i controlli preventivi per monitorare i depositi. La guardia è alta e Regione Lombardia assieme ad Arpa garantirà la massima attenzione sul tema”. Infine l’assessore ha voluto rivolgere un ringraziamento a quanti sono ancora impegnati nello spegnimento del rogo: “un pensiero a tutti coloro che hanno lavorato per rimettere in sicurezza l’area”.