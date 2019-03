Zingonia, al via l’abbattimento delle torri

Si apre oggi il cantiere per l’abbattimento delle torri di Zingonia, nella bergamasca, da anni immerse nel degrado e ormai scheletri disabitati. I lavori dureranno 280 giorni. I primi cinque giorni serviranno per circoscrivere l’area del cantiere, poi ne seguiranno altri 90 per le attività di bonifica. Per vedere le ruspe si dovranno attendere tre mesi: l’abbattimento vero e proprio inizierà quindi tra giugno e luglio. Al termine dei lavori, l’area dovrà essere venduta dall’Aler a società o enti interessate: unico vincolo, non sarà più possibile costruire abitazioni private. Tra le ipotesi c’è anche quella di una facoltà universitaria di Scienze infermieristiche. L’altra ipotesi, è quella della nascita, nell’area, anche di un Its, un istituto per corsi post diploma triennali legati al mondo del lavoro.