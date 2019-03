Ius Soli, Sala, Salvini sfugge al dibattito

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini “sfugge al dibattito” sullo ius soli. Lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala, interpellato sul punto a margine della Stramilano. Sala si riferisce in particolare alla battuta del vicepremier “Si faccia eleggere” rivolta a Ramy, il ragazzino di origine egiziana coinvolto nel dirottamento del bus, che ha chiesto la cittadinanza italiana. ” Io non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti, perché i temi sono complessi. Certo la battuta di Salvini ‘fatti eleggere’ mi sembra una risposta che non ha senso. È un modo per sfuggire al dibattito”, ha commentato Sala. “Adesso si riattiverà il dibattito sullo ius soli – ha aggiunto – che è una questione significativa. Giusto che ne parli il Parlamento, quindi io voglio evitare di cavarmela con delle battute, ma certamente c’è un tema di tanti ragazzi che sono nati in Italia e vivono la nostra cultura”.