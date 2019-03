Due escursionisti dispersi in Val Grande

Due escursionisti di 30 e 35 anni sono dispersi nel parco nazionale della Val Grande, in provincia di Varese. Le ricerche del soccorso alpino, scattate ieri dopo l’allarme dato dai famigliari per il mancato rientro, hanno avuto sino ad ora esito negativo. L’unica traccia, al momento, è legata alla loro auto, ritrovata a Cicogna, borgo del comune di Cossogno, da dove si accede al parco nazionale, nell’entroterra del Lago Maggiore. I loro cellulari non prendono, il segnale è assente in tutta la zona.