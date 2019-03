Sala, missione negli Usa per portare il “brand” Milano

‘Missione’ negli Stati Uniti a maggio per il sindaco Giuseppe Sala per promuovere il ‘brand’ Milano ma anche per una serie di incontri con i rappresentanti del Partito Democratico. Lo ha riferito lo stesso Sala durante ospite dell’Ispi per un incontro dedicato al ruolo delle città. “Intorno al 10 di maggio farò una settimana mettendo insieme un po’ i due obiettivi – ha spiegato Sala – da un lato la promozione di Milano perché siamo sempre alla ricerca di investimenti e del ‘racconto di Milano’, dall’altro anche aver incontri con esponenti del Partito Democratico anche per capire quello che succederà e portare un’altra testimonianza di quella che è l’Italia”. “Quasi sicuramente incontrerò Nancy Pelosi perché la conosco dai tempi di Expo – ha aggiunto il sindaco – però stiamo un po’ vedendo quali saranno i candidati per la convention democratica e se sarà possibile incontrare uno o due di questi candidati”. (MiaNews)