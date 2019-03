Buccinasco, investe donna e 4 bimbi sulle strisce: arrestato pirata della strada

E’ stato arrestato il pirata della strada che ieri pomeriggio, a Buccinasco (Mi), ha investito una donna di 30 anni ferendo i tre figli di 5, 6 e 7 anni e la nipotina di 1 anno, che si trovava nel passeggino. L’uomo è subito fuggito senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto in via Lario mentre il gruppo stava attraversando sulle strisce. La donna è rimasta illesa mentre i bambini hanno riportato lesioni gravi. I piccoli sono stati trasportati in vari ospedali. Non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri e la polizia locale hanno individuato il responsabile dell’investimento un’ora dopo: si tratta di un 28 enne che era alla guida di un’Alfa Mito e che ora è ai domiciliari. Le accuse sono di lesioni stradali e omissione di soccorso. L’auto è stata sequestrata. Il conducente è stato sottoposto ai test su alcol e droga ma gli esiti ancora non si conoscono.