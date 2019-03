Strage in Nuova Zelanda, fiaccolata delle comunità islamiche in piazza Castello

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia – UCOII promuove una fiaccolata in memoria delle vittime dell’attacco terroristico nei due centri islamici a Christchurch, Nuova Zelanda. L’appuntamento è per le 18 in Piazza Castello. “Ci troveremo per esprimere la nostra solidarietà e cordoglio alle famiglie delle vittime e per ribadire la nostra condanna a ogni forma di estremismo ideologico che in questo caso si esprime con la dilagante islamofobia. – si legge nella nota degli organizzatori – L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno esprimere solidarietà. Invitiamo i partecipanti a portare una candela o un fiore come simbolo e messaggio di Pace e fratellanza.” All’iniziativa ha aderito la Comunità di Sant’Egidio.