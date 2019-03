“Addio Lugano bella! È iniziata la demolizione dell’edificio abbandonato in Piazzale Lugano di cui qui abbiamo parlato tante volte e che da tanti anni accompagna la visione degli automobilisti in ingresso a Milano da nord ovest.” Così in un post su Facebook l’assessore all’Urbanistica Pierfranco Maran commenta l’avvio dei lavori per lo smantellamento dello stabile ex sede Poste. Al posto dell’edificio sorgerà un nuovo supermercato Esselunga che sarà raggiungibile con una nuova uscita stradale.