Mudec, storie in movimento tra Italia e Perù

Sarà aperta al pubblico da sabato 16 marzo al MuDeC | Museo Delle Culture la mostra “Storie in movimento. Italiani a Lima, Peruviani a Milano”, che si inserisce nell’ambito del quarto focus del progetto “Milano città Mondo”, un appuntamento annuale dedicato alle numerose comunità internazionali presenti in città. Dopo Eritrea/Etiopia, Cina ed Egitto, quest’anno il focus è dedicato alla comunità dei peruviani, ben radicata a Milano e tra le più numerose e attive nella vita culturale della città. Oggi, con circa 18mila membri a Milano, i peruviani rappresentano infatti la maggior comunità proveniente dal continente americano nel contesto cittadino. L’obiettivo è come sempre quello di documentarne la storia e le modalità di presenza e cittadinanza a Milano, anche attraverso il collegamento con gli oggetti del patrimonio del Museo.

Il progetto espositivo, promosso dal Comune di Milano|Cultura, MuDeC e Ufficio Reti e Cooperazione Culturale, e curato da Giorgia Barzetti, Maria Matilde Benzoni e Carolina Orsini, in collaborazione con il Dipartimento di Mediazione Culturale e Linguistica dell’Università degli Studi di Milano, è in programma fino al 14 luglio 2019.

Il percorso espositivo ripercorre alcune significative vicende legate ai rapporti culturali tra Italia e Perù, tracciandone i legami secolari che hanno avuto le due città di Milano e Lima. La mostra poi si concentra sull’esperienza di due figure di grande rilievo del panorama culturale e artistico italiano e peruviano del XX secolo: Antonello Gerbi e Jorge Eduardo Eielson. Attraverso le loro esperienze intellettuali e artistiche, i legami tra Milano e il Perù nel XX secolo sono protagonisti di un fecondo dialogo con gli oggetti della collezione etnografica del MuDeC, che saranno presenti in mostra. Concludono il percorso cinque videointerviste realizzate da un team di antropologhe (Valentina Mannu, Camilla Marcucci e Margherita Valentini), che delineano un vivace quadro della situazione attuale legata alla presenza della numerosa comunità peruviana a Milano. Il progetto Milano città mondo #04 Perù, inaugurato il 31 gennaio alla presenza del Console generale del Perù a Milano, prevede un ricco programma di iniziative (allegato) che intende mostrare la complessità e varietà delle espressioni culturali del Perù passato e contemporaneo.

