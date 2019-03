Clima, Cattaneo incontra una delegazione di giovani

Nel giorno del ‘Global Strike for future’ l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima

Raffaele Cattaneo ha incontrato una delegazione di giovani di ‘Rete Milano per il clima’, soggetto nato per aggregare varie anime ambientaliste, accompagnata dalla presidente di

Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e dal vicepresidente Marzio Marzorati. “Regione Lombardia – ha spiegato Cattaneo – ha attivato varie azioni per affrontare problemi prioritari. Ad esempio, per migliorare la qualità dell’aria abbiamo stanziato 50 milioni per il rinnovo dei veicoli commerciali e privati. Per l’efficientamento energetico di edifici pubblici sono stati pubblicati bandi per oltre 60 milioni di euro e stiamo lavorando per aumentare la produzione di energia rinnovabile, oggi già in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea. Sono positivi anche i numeri relativi alla raccolta differenziata, comparto in cui la Lombardia è leader, ma puntiamo sempre e comunque a migliorare”.

“Sono molto preoccupato per l’allarme lanciato dal presidente Mattarella sul disastro ambientale. Spero che le manifestazioni di oggi possano servire a invertire la rotta, a creare maggior sensibilità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiudendo la seconda edizione di Salute Direzione Nord, kermesse dedicata ad approfondire le diverse criticità del sistema sanitario regionale. “Come Regione – ha aggiunto – possiamo mettere in campo tutte le misure possibili ma siamo di fronte a un’emergenza mondiale”.