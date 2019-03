In Lombardia, quasi 18mila donne muoiono ogni anno a causa delle malattie circolatorie. Con un decesso ogni 10 minuti, le malattie cardiovascolari e l’infarto sono il killer numero uno per le donne, eppure la maggioranza di loro non è consapevole del rischio che corre né sa che quasi l’80 per cento degli eventi cardiaci potrebbe essere prevenuto.

La campagna di informazione ‘Vivi con il Cuore’, presentata oggi nel corso del convegno ‘Infarto e malattie cardiovascolari al femminile: come vivere con il cuore’, promosso da Abbott e Società Italiana di Cardiologia, ha proprio l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle malattie del cuore e incentivare le donne ad adottare strategie salva-cuore per riconoscere e prevenire l’infarto.

“La campagna ‘Vivi con il cuore’ – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera al convegno – riveste una duplice importanza: in primo luogo favorisce un’opera concreta di sensibilizzazione delle donne nei confronti delle malattie cardiovascolari, la cui promozione è fondamentale nell’ottica della prevenzione; inoltre, rafforza e sostiene il tema della medicina di genere, verso la quale Regione Lombardia sta concentrando impegno ed energie nell’ambito dell’evoluzione generale del sistema”.

All’interno del rinnovato sito web, le donne potranno trovare informazioni sulle malattie del cuore, riconoscere le differenze di genere, scoprire i sintomi

dell’infarto e le specificità nella donna, tanti consigli per attuare efficaci strategie salva-cuore e un semplice test per valutare il proprio stile di vita.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.viviconilcuore.it o la pagina Facebook Abbott Freestyle.