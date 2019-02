Treni, Bussolati (Pd): altro che investimenti, dal Governo il nulla

“I vertici di FS dell’era Toninelli sono venuti in Lombardia per l’ennesima volta a presentare nulla. Gli investimenti in campo sono ancora quelli del governo Gentiloni, senza un euro in più. Il caso emblematico è la Milano Mortara, per la quale hanno indicato i fabbisogni e la data di inizio lavori, mentre lo stanziamento è di zero euro. Mi sorprende che la Regione Lombardia, che a parole chiede l’autonomia, presenzi con il presidente Fontana e l’assessore Terzi a conferenze stampa che, nei fatti, rappresentano il disinteresse del governo per il trasporto ferroviario della Lombardia, che pure rappresenta quasi il 40% del traffico ferroviario locale di tutto il Paese. Invece che organizzare una conferenza stampa alla settimana sul nulla non potrebbero occuparsi davvero dei pendolari?” Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati in merito alla conferenza stampa tenuta oggi a Milano dall’amministratore delegato del gruppo Fs, Gianfranco Battisti e dall’amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile.