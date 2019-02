Maxitamponamento per nebbia sulla A1, chiuso un tratto a Milano Sud

Maxi tamponamento sull’autostrada A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano, a causa della fitta nebbia. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico. I mezzi di soccorso hanno molte difficoltà a spostarsi, date le condizioni meteo (l’elicottero non vola per nebbia) e e le condizioni viabilistiche. Per ora due feriti sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Piacenza e Lodi, altri devono essere valutati. Non è ancora possibile effettuare un bilancio reale dell’incidente. Sulla Milano-Napoli in direzione Sud si sono formate lunghe code.