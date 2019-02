SkipassLombardia, due fine settimana gratis per gli under 16

La Lombardia è una delle prime regioni in Italia ad aver ideato e realizzato una tessera ‘pay per use’ che permette di evitare le code, ‘SkipassLombardia’, per sciare quanto si vuole e pagare, la sera, con addebito su carta di credito, esattamente per quanto si ha sciato. Con ‘SkipassLombardia’, inoltre, si può usufruire della promozione ‘Free Skipass 2019’, che permette ai giovani lombardi ‘under 16’ di sciare gratis negli ultimi due fine settimana di marzo (sabato 23 e domenica 24, sabato 30 e domenica 31 marzo. Al progetto hanno

aderito tutte le stazioni sciistiche della Regione: Ponte di Legno e Tonale, Livigno, Bormio, Santa Caterina Valfurva, Aprica, Maniva Ski, Alpe Teglio, Schilpario, Presolana e Monte Pora, Montecampione, Piani di Bobbio e Artavaggio, Skiarea Valchiavenna, Valmalenco, Foppolo e Brembo Ski, Colere, Lizzola, Piazzatorre, Oga, Selvino, Spiazzi di Gromo, Valgerola, Val Palot, Valdidentro e Borno – Monte Altissimo. Lo skipass può essere attivato

registrandosi sul sito www.skipassLombardia.it. È necessario richiedere la tessera e inserire una carta di credito valida (anche le prepagate) come garanzia. Nei due fine settimana della promozione ‘Free Skipass 2019’, rivolta agli ‘under 16’, dalla carta di credito ovviamente non verranno fatti prelievi. I ragazzi o i loro genitori possono registrarsi tramite sia il sito web www.skipasslombardia, sia l’apposita app Snow.Apppresente sugli store per Android o per Apple.