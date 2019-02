Palasharp, Sala:”Entro l’anno nuovo gestore”

“Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del Palasharp. In questi giorni è stato fatto lo sfalcio esterno. Settimana prossima ci sarà la pulizia e lo sgombero finale con la posa di lastre in acciaio per impedire nuove occupazioni. Intanto pensiamo al futuro. Sono arrivate manifestazioni di interesse. Faremo un bando e contiamo entro fine anno di assegnare la struttura ad un nuovo gestore che la valorizzi”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala su facebook in merito all’ex palasharp. Sala, con un video davanti alla struttura sede in passato di eventi sportivi e concerti, si dice certo che “entro l’anno” sarà trovato un partner per il rilancio e rivolgendosi “ai leoni da tastiera”, risponde con l’impegno della giunta per affrontare i problemi dell’area e del quartiere Lampugnano.