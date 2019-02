Il nuovo capitano dell’Inter è Samir Handanovic. Mauro Icardi di conseguenza non porterà più la fascia. Lo comunica il club nerazzurro in un tweet. Un annuncio clamoroso, senza spiegazione. Sarà l’allenatore Luciano Spalletti a parlarne in conferenza stampa alle 18.30 a Vienna, alla vigilia della partita di Europa League contro il Rapid Vienna. Mauro Icardi questa mattina era regolarmente in campo ad Appiano Gentile per la rifinitura prima della partenza per l’Austria.