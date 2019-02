Sicurezza on line, studenti in Fiera, per dire no al cyberbullismo

“Educare alla tecnologia è fondamentale per la sicurezza sul web ma siamo già a buon punto, anche essere qui è importante”. Lo ha detto stamani a Milano il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, a margine dell’incontro per la Giornata per la sicurezza on line , a FieraMilanoCity. L’incontro è uno dei più importanti eventi organizzati oggi in Italia, a cui stanno partecipando oltre 500 studenti. “Credo sia il caso di suggerire ai genitori, magari, quando tornano a casa alla sera, di non chiedere ai figli solo come è andata a scuola, ma anche su Internet” ha aggiunto Bussetti, per sottolineare come il web sia ormai entrato nella quotidianità dei ragazzi.