Nuovo San Siro, Inter e Milan chiedono più spazio

Milan e Inter stanno preparando un piano per la riqualificazione dello stadio di San Siro, inclusa l’area circostante. Le due società chiedono al Comune di Milano “un montante di volumetrie private superiore rispetto a quanto previsto oggi per le Grandi funzioni urbane”. Lo scrivono in una lettera indirizzata all’amministrazione, rispondendo così al sollecito del comune che chiedeva lro di prendere una decisione sul futuro dello stadio. Per le società è un “progetto innovativo che riqualificherà tutta l’area nell’interesse di tutta la città”. Ci sono già stati dei confronti con gli uffici tecnici e c’è la volontà di valorizzare non solo lo stadio ma tutta l’area di riferimento, per coniugare le attività legate alle due squadre di calcio con socialità, innovazione, divertimento, e quindi con un ampia gamma di servizi.