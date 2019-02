Fontana, autonomia, Sala bizzarro

“Quindi, se capisco bene, il sindaco di Milano considera negativamente l’autonomia regionale perché Regione Lombardia gli impedisce oggi di aumentare il biglietto del tram, in forza di una legge del 2012. Bizzarro. Io, invece, considero l’autonomia una occasione storica che valorizza le regioni virtuose, mettendole nelle condizioni di avere più risorse a vantaggio di comuni e province, a disposizione dei cittadini”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana. “Quindi per me l’autonomia è l’occasione per razionalizzare i costi, liberare più risorse, semplificare le procedure, e togliere così tasse e tariffe su cittadini e imprese – prosegue Fontana nel suo post -. Vogliamo accompagnare lo sviluppo omogeneo ed sostenibile della società lombarda e della sua economia”. “Per questo nel programma di sviluppo (PRS) di Regione Lombardia di questa legislatura abbiamo voluto legare la richiesta di maggiori competenze all’apertura di una stagione costituente con protagonisti i comuni e le province, vittime per anni dei tagli centralisti dei governi da Monti a Renzi”. “Noi – conclude il governatore – vogliamo dare ossigeno e responsabilità agli enti locali. Provare a mettere l’uno contro gli altri regioni e comuni che insieme hanno sofferto del neo centralismo renziano è velleitario. Dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2017 siamo impegnati insieme a restituire dignità alle comunità e ai territori”.