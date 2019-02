Uccisa dall’ex compagno in garage, omicidio nella bergamasca

Uccisa dall’ex compagno. Ennesimo femminicidio. A meno di 20 giorni dal delitto di Gorlago, un altro grave fatto di sangue scuote la provincia di Bergamo E’ successo a Curno. Ieri sera in un garage di via IV novembre è stato ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna di 25 anni, Marisa Sartori. Gli inquirenti confermano che si tratta di un omicidio. Dai primi accertamenti sembra che la donna sta stata uccisa con una coltellata al cuore. L’assassino è stato subito rintracciato dai carabinieri: è l’ex compagno di origine tunisina, Arjoun Ezzedine, 35 anni. L’uomo l’avrebbe aspettata sotto casa, nel garage, per poi accoltellarla. Durante la colluttazione è rimasta ferita anche la sorella della vittima: è ricoverata al Papa Giovanni in gravi condizioni.