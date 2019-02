Biglietto Atm e autonomia, Sala attacca Fontana

Nuovo videomessaggio del sindaco Beppe Sala. A pochi giorni di distanza dal primo video in cui il sindaco spiega i motivi dell’intenzione di aumentare il biglietto dell’Atm, Sala è tornato a pubblicare un nuovo messaggio sul suo profilo facebook. E attacca il govenatore leghista Attilio Fontana. “È sotto gli occhi di tutti che il rapporto tra il Comune di Milano e Regione Lombardia ha vissuto momenti migliori”. Il sindaco rinnova l’invito al governatore Fontana ad essere «più autonomo da Salvini» e dalla «dichiarata volontà della Lega di prendersi Milano». «Oggettivamente ci sono questioni su cui la vediamo in modo diverso – afferma Sala nel video messaggio – il tema dell’autonomia regionale o comunale, il tema del trasporto pubblico. C’è un sottostante che pesa come un macigno e cioè la dichiarata volontà della Lega di prendersi Milano». «Il mio collega Fontana potrebbe anche cercare di negare, ma quando il suo capo, Matteo Salvini, viene a Milano, si mette su un muretto e urla “cambiamo il sindaco di Milano”, se non è una dichiarazione di guerra poco ci manca». «Io so che i cittadini giustamente vorrebbero che noi andassimo d’accordo e bisogna provarci. So che la democrazia è tale per cui ognuno sceglie i propri amministratori e questo anche il bello». «Io posso continuare a lavorare per migliorare ancora la nostra città che ha vissuto una grande stagione di miglioramento». «Fontana chiede più autonomia, io chiedo a lui di essere più autonomo da Salvini e tutto tornerà più tranquillo», conclude Sala.