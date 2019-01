Torna a Milano il musical dei QUEEN, “We Will Rock You”

Dal 31 GENNAIO (stasera!) al 17 FEBBRAIO 2019 torna in scena, questa volta al Teatro Ciak di Milano, la nuova produzione del musical dei QUEEN “We Will Rock You”!

“We Willl Rock You” – il Musical è ambientato nel futuro fra 300 anni, in un luogo una volta chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”, vittima della globalizzazione più totale. Un pianeta dove il Rock e la musica dal vivo sono bandite e i loro seguaci vivono nascosti. La Global Soft, capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal suo collaboratore Khashoggi, cerca di stanare la “resistenza” di un gruppo di Bohemians che si nascondono nel sottosuolo e che, con l’aiuto dello stravagante bibliotecario Pop, tramandano ricordi sbiaditi del tempo glorioso nel quale il Rock regnava sovrano sulla terra. Attendono l’arrivo degli eletti che restituiranno la musica al Pianeta, l’ingenuo Galileo e la volitiva Scaramouche, predestinati a ritrovare lo strumento che l’antico dio della chitarra, ha nascosto in un luogo segreto.

“We Will Rock You” è uno show nel quale la tensione emotiva non scende mai, mentre realtà e fantasia si mescolano lungo una linea sottile, fra battute che strappano inevitabilmente la risata, anche se a volte sono più serie di quanto sembri, e personaggi dall’aspetto crudele e buffo allo stesso tempo, come Killer Queen e il Comandante Khashoggi, oppure creativo e contemporaneo come i Bohemians o gli stessi Galileo e Scaramouche, ragazzi di domani che lottano per salvare il (loro) mondo inseguendo un sogno, in questo caso la rinascita della musica Rock. Le canzoni, naturalmente, sono quelle dei Queen e, come dice Brian May, evocato nel Musical come Dio della Chitarra, “se c’è la nostra musica, ci siamo anche noi”. Da “Bohemian Rhapsody” a “Innuendo”, l’ossatura dello spettacolo è una sorta di Musical Jukebox per i fans dei Queen e per gli amanti del Grande Rock in generale, ma lo show è rivolto anche gli appassionati di Teatro.

Produzione e scenografie sono state rinnovate completamente in questa nuova edizione. Nel nuovo cast tutto italiano 2018/2019 tra attori, ballerini e musicisti troviamo tra gli altri: Valentina Ferrari, Salvo Vinci, Francesco Venezia, Beatrice Berdini, Riccardo Di Paola e Roberta Raschellà.

La produzione originale di “WWRY” si è aperta il 12 maggio 2002 al Dominion Theatre di Londra. Sharon D. Clarke era Killer Queen e per questo ruolo vinse il Laurence Olivier Award 2003 come Miglior ruolo non-protagonista. Il 17 agosto del 2005 “WWRY” divenne lo spettacolo rappresentato per più tempo al Dominion, superando il precedente record dell’intramontabile Grease. Dato molto notevole, poiché trattasi di uno dei teatri più grandi del West End con i suoi 2000 posti. Oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni consecutivi di programmazione! Nei cast delle varie edizioni nel mondo si sono alternate anche star di caratura internazionale, come ad esempio la celebre cantautrice americana ANASTACIA, nel ruolo di Killer Queen.

La prima edizione di “We Will Rock You” ha debuttato in Italia il 4 dicembre 2009 all’Allianz Teatro di Milano, alla presenza di Brian May e Roger Taylor. Dopo 75 repliche e con oltre 100.000 spettatori a Milano, Bologna, Trieste e Roma, la stagione si è conclusa al Teatro Brancaccio il 14 Marzo 2010. Lo spettacolo è tornato in Italia alla fine del 2018 in una veste tutta nuova, con la regia di Tim Luscombe e la direzione artistica a cura di Valentina Ferrari. Prodotto ancora una volta da Claudio Trotta di Barley Arts.

Uno spettacolo unico nel suo genere!

BIGLIETTI a partire da 17 euro DISPONIBILI in PREVENDITA: su Vivaticket oppure su Ticketone.