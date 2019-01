Lombardia, approvata la nuova bandiera della Regione

La Rosa Camuna bianca su fondo verde diventa bandiera ufficiale della Lombardia. Già utilizzata come simbolo della Regione, la croce stilizzata che richiama l’ incisione rupestre della Valle Camonica, diventa ora anche formalmente, vessillo regionale. Il Consiglio regionale ha infatti dato il via libera all’unanimità – come già in commissione – al progetto di legge per la sua istituzione, che vede come primo firmatario il consigliere della Lega Curzio Trezzani. Con la legge, assieme alla bandiera viene introdotta anche la ‘fascia’ che presidenti di Giunta e Consiglio indosseranno in occasioni ufficiali e un ‘segno distintivo’ – una spilletta – per i consiglieri. Anche in questi casi il colore di fondo sarà il verde e il simbolo della Rosa Camuna sarà di colore bianco-argento.

Approvati anche due ordini del giorno. Con il primo presentato da tutta la maggioranza e che ha visto voto favorevole unanime dell’Aula si prevede che la bandiera venga data in dotazione a tutti i Comuni della Regione, con il secondo presentato dalla Lega, e sul quale si è astenuto il Pd, si impegna invece la Giunta a fare una ricognizione storica di tutte le bandiere lombarde, dalla Croce di San Giorgio al ‘Biscione Visconteo’, e a promuoverne la conoscenza fra i cittadini. Al termine della votazione i consiglieri della Lega hanno mostrato in Aula la bandiera della Rosa Camuna. Durante la discussione il consigliere di + Europa, Michele Usuelli, ha invece criticato l’utilità della legge, esponendo provocatoriamente una bandiera con una Rosa Camuna su fondo arcobaleno e al momento della votazione finale non era presente in Aula ma era nel suo ufficio “a lavorare per rimarcare l’inutilità del provvedimento”