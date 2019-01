“Credo che Sala abbia fatto un appello un po’ confuso. Ha voluto mettere insieme le pere con le mele in modo assolutamente in appropriato”: così il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine di un incontro a Palazzo Lombardia ha commentato il ‘video-appello’ ai cittadini pubblicato su Facebook dal sindaco Giuseppe Sala sulla questione tpl e aumento del biglietto Atm. Al sindaco che nel video è tornato a criticare anche Trenord, Fontana ha poi in particolare replicato che “Il problema di Trenord attiene alla gestione di Ferrovie dello Stato che non ha in questi anni collaborato. Adesso che Fs comincia a collaborare gli ultimi interventi hanno dato qualche piccolo risultato – ha sostenuto Fontana – e diventeranno grandi risultati quando riusciremo ad usare nuovi treni che abbiamo comprato e che inizieranno ad essere forniti all’inizio dell’anno nuovo”. “Quindi- è stata la conclusione di Fontana – un richiamo assolutamente inappropriato quello del sindaco Sala: se vuole creare del terrorismo io rispondo con un sorriso”.