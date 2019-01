Lombardia, nasce il nuovo comune Vermezzo con Zelo

Unanime via libera in Consiglio regionale alla fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, nella Città metropolitana di Milano. Il provvedimento di legge, di cui è relatore Simone Giudici (Lega), rispettando le indicazioni della volontà popolare, conferma in Vermezzo con Zelo la denominazione del nuovo Comune, che avrà una popolazione complessiva di 5mila e 773 abitanti: gli abitanti si chiameranno vermezzoconzelesi.

I referendum consultivi si erano svolti nei rispettivi Comuni lo scorso 30 settembre: a Vermezzo (su 3062 aventi diritto al voto) si sono recati alle urne 1467 cittadini, 942 dei quali si sono espressi a favore della fusione; a Zelo Surrigone i votanti sono stati 698 su 1421 aventi diritto, 434 dei quali hanno approvato la fusione.

La sede legale e operativa principale sarà presso il municipio di Vermezzo, mentre a Zelo Surrigone sarà presente lo sportello operativo per il pubblico collegato in rete con la sede principale. Nel municipio di Zelo Surrigone, oltre al front-office, troveranno spazio uffici che alleggeriranno la mancanza di spazio della sede operativa principale. Lo sportello per il cittadino nel municipio di Zelo Surrigone osserverà gli stessi orari della sede centrale e entrambe le sedi degli uffici potranno essere utilizzate da tutti i cittadini indipendentemente dal territorio in cui abitano.

Sarà inoltre istituita la figura del Prosindaco in ciascuno dei due municipi aderenti alla fusione.