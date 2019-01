Imbocca la tangenziale contromano, un morto e 4 feriti

Un morto e 4 feriti. E’ il bilancio del tragico schianto avvenuto nella notte. Un’auto ha imboccato contromano la Tangenziale Est – in direzione Nord – e si è scontrata contro altri due veicoli. Un automobilista – un 52enne di Cascina de Pecchi – è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente è accaduto verso le 3 e 30, all’altezza di Cascina Gobba, direzione Nord. Per cause ancora in fase di accertamento l’auto ha imboccato contromano la tangenziale: inevitabili gli impatti. La tangenziale è rimasta chiusa al traffico per oltre tre ore.