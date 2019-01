Assalto a un portavalori nel pomeriggio a Peschiera Borromeo. Poco dopo le 13.30 in via martiri di Cefalonia quattro malviventi hanno sparato alcuni colpi sono fuggiti con un bottino quantificato in 30 mila euro, appena ritirato dalle guardie giurate al supermercato Cash&Carry. Nessuno è rimasto ferito. Prima di dileguarsi hanno attaccato sul furgone un congegno composto da un cellulare e una scatoletta che è poi risultato essere di polistirolo non esplosivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Donato con gli artificieri. I malviventi hanno anche sottratto una pistola a una delle guardie giurate.