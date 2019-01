Da giovedì 24 gennaio e nei giorni seguenti Milano onorerà la memoria di trenta cittadini milanesi deportati e assassinati nei lager nazisti attraverso la posa di altrettante “Pietre d’Inciampo”.

L’iniziativa, promossa dal Comitato per le “Pietre d’Inciampo” – Milano, presieduto dalla Senatrice a vita Liliana Segre, con l’adesione del Comune di Milano e di “Milano è Memoria”, è parte integrante del più grande progetto monumentale europeo per tenere viva la memoria di tutti i deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case.

La posa delle nuove “Pietre d’Inciampo” rientra nelle iniziative curate da “Milano è Memoria” in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Venerdì 25 alle ore 11.30 presso il Comando dei Vigili Urbani in Piazza Beccaria si terrà una cerimonia pubblica alla presenza di Liliana Segre, della vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e di Gunter Demnig, l’artista tedesco che ha creato il movimento “Pietre di Inciampo” come reazione ad ogni forma di negazionismo e di oblio, per ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo, che per qualsiasi motivo siano state perseguitate: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali.

A Milano, le prime sei pietre sono state posate nel gennaio 2017, seguite altre 26 all’inizio del 2018: un piccolo blocco quadrato di pietra (10×10 cm), ricoperto di ottone lucente, posto sul marciapiede davanti alle abitazioni delle vittime delle persecuzioni naziste, qualunque ne fosse la ragione. L’incisione ne ricorda nome e cognome, data di nascita, data e luogo di deportazione e data di morte, quando conosciuta.

Obiettivo ambizioso del Comitato, costituitosi nel settembre 2016 è di posare pietre ogni anno per i prossimi cinque anni. L’impegno è rivolto soprattutto a quanti si sono sacrificati ed oggi non hanno più nessuno che li ricordi.

Le “Pietre di Inciampo” milanesi quest’anno sono dedicate a:

Guglielmo BARBÒ – nato a Milano il 11/8/1888 – arrestato il 31/7/1944 – assassinato a Flossenbürg il 14/12/1944. Pietra d’Inciampo in Via Visconti di Modrone, 20.

Egidio BERTAZZONI – nato a Milano il 3/9/1894 – arrestato il 1/3/1944 – assassinato al Castello di Hartheim il 24/8/1944. Pietra d’Inciampo in Via Mompiani, 10.

Umberto CHIONNA – nato a Brindisi il 28/1/1911 – arrestato il 17/3/1944 – assassinato a Mauthausen il 23/4/1945. Pietra d’Inciampo in Via C. Farini, 35.

Ferruccio CODÉ – nato a Reggio Emilia il 19/5/1910 – arrestato a febbraio 1944 – assassinato a Mauthausen il 12/4/1945. Pietra d’Inciampo in Via Catullo, 10.

Ambrogio COLOMBO – nato a Milano il 29/10/1911 – arrestato a Milano il 28/8/1944 – assassinato a Buchenwald il 3/2/1945 e Enrico POZZOLI – nato a Niguarda (MI) il 19/2/1895 – arrestato a Milano il 28/8/1944 – assassinato a Mauthausen il 16/1/1945. Pietra d’Inciampo in Via C. Farini, 5.

Edgardo FINZI – nato a Milano il 22/6/1897 – arrestato a Milano il 26/8/1944 – morto ad Auschwitz il 23/5/1945. Pietra d’Inciampo in Via Filippino Lippi, 33.

Giulia FORTI BASEVI – nata a Verona il 10/11/1884 – arrestata a Pino (VA) il 5/12/1943 – assassinata ad Auschwitz in data ignota. Pietra d’Inciampo in Via F.lli Bronzetti, 33.

Raffaello GIOLLI – nato ad Alessandria il 4/4/1889 – arrestato a Milano il 14/9/1944 – assassinato a Gusen il 5/1/1945. Pietra d’Inciampo in Via Giuriati, 16.

Fausto LEVI – nato a Venezia il 5/6/1892 – arrestato a Milano il 30/10/1943 – assassinato ad Auschwitz in data ignota. Pietra d’Inciampo in Via S. Andrea, 14.

Giuseppe LEVI – nato a Milano il 10/9/1904 – arrestato a Milano il 14/1/1944 – assassinato a Mauthausen il 28/2/1945. Pietra d’Inciampo in Via V. Foppa, 11.

Luigi LUINETTI – nato a S. Giuliano Milanese (MI) il 19/8/1904 – arrestato il 27/11/1943 – assassinato a Gusen il 4/2/1945. Pietra d’Inciampo in Via Albertinelli, 5.

Ugo MILLA – nato a Vignola (MO) il 4/11/1894 – arrestato a Verderio Superiore (LC) il 13/10/1943 – assassinato ad Auschwitz il 11/12/1943. Pietra d’Inciampo in Via Natale Battaglia, 41.

Francesco MOSCHETTINI – nato a Ginosa (TA) il 21/11/1914 – arrestato il 21/9/1944 – assassinato a Gusen il 24/1/1945. Pietra d’Inciampo in Via Giuriati, 17.

Gino Emanuele NEPPI – nato a Ferrara il 17/7/1890 – arrestato a Milano il 6/11/1943 – assassinato ad Auschwitz in data ignota. Pietra d’Inciampo in Via R. Boscovich, 30.

Giorgio NORSA – nato a Milano il 11/11/1881 – arrestato a Bormio il 3/12/1943 – assassinato ad Auschwitz il 6/8/1944. Pietra d’Inciampo in Via L. Necchi, 14.

Virginio RIOLI – nato a Milano il 23/12/1917 – internato nel settembre 1943 – assassinato a Mainz-Kostheim il 14/2/1945. Pietra d’Inciampo in Via Della Pergola, 1.

Franco ROVIDA – nato a Milano il 22/9/1903 – arrestato il 9/5/1944 – assassinato a Melk il 21/2/1945. Pietra d’Inciampo in Piazzale Cuoco, 7.

Jenide RUSSO – nata a Milano il 23/6/1917 – arrestata il 18/2/1944 – morta a Bergen-Belsen il 26/4/1945. Pietra d’Inciampo in Via Paisiello, 7.

Giuseppe SEGRE – nato a Milano il 30/3/1873 – arrestato ad Inverigo il 18/5/1944 – assassinato ad Auschwitz il 30/6/1944 e Olga LÖVVY – nata a Torino il 11/11/1878 – arrestata ad Inverigo il 18/5/1944 – assassinata ad Auschwitz il 30/6/1944. Pietra d’Inciampo in Corso Magenta, 55.

Ezio SETTI – nato a Marco (TN) il 18/10/1897 – arrestato il 11/3/1944 – assassinato a Mauthausen il 11/9/1944. Pietra d’Inciampo in Viale Corsica, 43.

Lelio SILVERA – nato ad Aleppo (Siria) il 1/1/1875 – arrestato a Porto Ceresio (VA) il 2/12/1943 – assassinato ad Auschwitz il 6/2/1944; Bahia LANIADO SILVERA – nata ad Aleppo (Siria) il 10/1/1891 – arrestata a Porto Ceresio (VA) il 2/12/1943 – assassinata ad Auschwitz il 6/2/1944 e Violetta SILVERA – nata a Milano il 7/1/1924 – arrestata a Porto Ceresio (VA) il 2/12/1943 – assassinata ad Auschwitz il 6/2/1944. Pietra d’Inciampo in Viale Monte Rosa, 18.

Piero SONNINO – nato ad Ancona il 12/10/1900 – arrestato a Pino Lago Maggiore (VA) il 25/12/1943 – assassinato a Buchenwald il 20/1/1945. Pietra d’Inciampo in Viale Cirene, 5.

Mino STEINER – nato a Milano il 10/5/1909 – arrestato a Milano il 16/3/1944 – assassinato ad Ebensee il 28/2/1945. Pietra d’Inciampo in Viale Bianca Maria, 7.

Luigi VACCHINI – nato a Lodivecchio (LO) il 19/6/1883 – arrestato il 1/3/1944 – assassinato ad Ebensee il 1/4/1944. Pietra d’Inciampo in Piazza Beccaria, 19.

Guido ZAMATTO – nato a Verona il 27/3/1916 – arrestato a Milano il 10/5/1944 – assassinato ad Auschwitz il 30/11/1944 e Livia BIANCHINI ZAMATTO – nata a Ferrara il 9/11/1865 – arrestata a Milano il 13/12/1944 – assassinata a S. Vittore il 1/1/1945. Pietra d’Inciampo in Via C. Correnti, 12.