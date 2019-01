Finisce 2 a 0 Genoa-Milan la partita dell 20esima giornata di serie A anticipita oggi alle 15 per motivi di ordine pubblico. A Marassi in una gara equilibrata il Milan passa in vantaggio al 71esimo grazie alla rete di Fabio Borini che calcia da due passi il bel traversone di Conti. Raddoppia Suso all’ 83esimo in contropiede. Buona la prestazione di Paquetà. Migliore in campo per i rossoneri Bakayoko che da continuità alle proprie prestazioni.