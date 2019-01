“Noi guardiamo in casa nostra, non ci interessa cosa sta accadendo agli altri. Andiamo avanti con il nostro dossier e, ne sono convinto, avremo buone possibilità di vincere, perché siamo forti e non perché gli altri contendenti sono deboli”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sulla candidatura di ‘Milano-Cortina 2026’ a margine della presentazione del progetto ‘Madecc’, avvenuta oggi al Politecnico di Milano. Il presidente Fontana ha ricordato che “il dossier presentato in queste ore a Losanna è molto bello e competitivo e piace anche al Cio“. Sui tempi della decisione finale il governatore ha confermato che, a meno di ritiri o esclusione, se ne parlerà a giugno.