“Dancing With a Stranger” il singolo di Sam Smith con Normani

“Dancing With a Stranger”, il nuovo singolo di Sam Smith in collaborazione con la cantante statunitense Normani, è in radio da oggi (11 gennaio) e su tutte le piattaforme digitali, pubblicato su etichetta Capitol Records.

“Dancing With a Stranger” è un brano pop con influenze R’n’B, dove le voci di Sam Smith e Normani si fondono naturalmente. La collaborazione tra i due artisti è nata grazie ad un incontro casuale nello studio di Los Angeles dove Sam Smith stava scrivendo con le leggende del pop Stargate e Jimmy Napes. Normani si trovava nello studio accanto e, visto che entrambi sono fan di lunga data l’uno dell’altro, l’idea di collaborare su un brano insieme è nata spontaneamente.

Sam Smith ha trascorso parte dello scorso anno in giro per il mondo in tour dopo l’uscita del suo secondo album, “The Thrill of it All”. Nel 2018 ha venduto oltre un milione di biglietti per cento concerti. “Dancing With a Stranger” è il primo brano inedito che Sam Smith pubblica nel 2019 e fa seguito al successo con Calvin Harris, “Promises”, che ha dominato le classifiche la scorsa estate. Smith sarà in Sud America questa primavera per il Lollapalooza e successivamente in Sud Africa per una serie di spettacoli a Città del Capo e Johannesburg.

“Sono molto eccitato di far ascoltare ‘Dancing with a stranger’ che ho scritto mentre ero in tour lo scorso anno.” – racconta Smith a proposito del nuovo brano – “Per me rappresenta tutto quello che provavo mentre mi destreggiavo tra la mia vita personale e i concerti dal vivo. Ed è anche un momento così bello per me collaborare con Normani, di cui io sono un grande fan. Sono così entusiasta di vedere la sua luce brillare. Spero che a tutti piaccia scoprire questa canzone quanto a me”.

Normani ha iniziato la sua carriera da solista l’anno scorso con il suo singolo “Love Lies” (feat. Khalid). “Love Lies” è salito al primo posto nella Top 40 Radio degli Stati Uniti ed è stato il primo singolo che Normani ha pubblicato dopo il successo ottenuto insieme ai Fifth Harmony. Da allora ha continuato a pubblicare una serie di nuovi brani, tra cui due con Calvin Harris e il suo recente singolo, “Waves” feat. 6LACK. Oltre a lavorare con Calvin Harris, Khalid e 6LACK, Normani ha recentemente collaborato con Quavo e Kehlani. Attualmente sta lavorando al suo album di debutto da solista.

“Sono davvero fortunata di poter collaborare con uno dei più grandi cantanti di questo decennio.” – spiega Normani – “Non avrei mai pensato di realizzare questo sogno. Sono orgogliosa di condividere questa canzone con Sam e non vedo l’ora che il resto del mondo la possa ascoltare, sin dal primo momento in cui l’ho sentita ho capito quanto fosse speciale”.