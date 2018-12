In Lombardia è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 394 “del Verbano Orientale” a Colmegna, in provincia di Varese, in corrispondenza del km 39, a causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata.

I Vigili del Fuoco e le squadre Anas sono sul posto per effettuare i controlli sul versante ai fini della messa in sicurezza della strada, rimuovere il materiale franato e riaprire la statale il prima possibile. Il traffico è deviato con indicazioni in loco.