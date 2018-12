Ergastolo per Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato dell’omicidio di Jessica Faoro, la 19enne uccisa con 85 coltellate lo scorso febbraio, nell’abitazione dell’uomo in via Brioschi a Milano. Lo ha deciso il gup di Milano al processo con rito abbreviato. In aula alla lettura della sentenza era presente anche Garlaschi.