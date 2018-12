I Planet Funk in radio con “All on me”

Si intitola “ALL ON ME” il nuovo singolo di una delle realtà più longeve, prolifiche e conosciute d’Italia, i PLANET FUNK. Il brano è disponibile da oggi (venerdì 14 dicembre ) in programmazione radiofonica.

Se da una parte “ALL ON ME” spinge la band verso un futuro tutto ancora da scrivere dopo la scomparsa di uno dei membri fondatori del gruppo, Sergio Della Monica, dall’altra parte è un ritorno alle radici grazie alla presenza di DAN BLACK, il primo cantante dei PLANET FUNK, una voce inconfondibile protagonista di alcune delle hit di maggiore successo del collettivo italiano (ricordiamo “Inside All the People”, “Who Said (Stuck in the UK)”). I Planter Funk saranno ospiti a Radio Lombardia martedì 18 dicembre alle 11.00 all’interni di Mattino Lombardia.