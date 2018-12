“Il nostro pensiero oggi è rivolto a Strasburgo, alle vittime e a tutte le persone coinvolte in questo tremendo attentato. Come cittadini europei ci sentiamo tutti colpiti al cuore, ma non ci arrenderemo mai alla follia del terrorismo”. Lo ha scritto sul suo profilo Fb il sindaco di Milano Beppe Sala in riferimento all’attentato di Strasburgo.