Tratta di migranti su treni merci, due arresti

Due immigrati, un magrebino e un centrafricano, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Como con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini hanno permesso di accertare che la banda ha favorito il trasporto di diverse centinaia di persone, molte delle quali giunte a destinazione, altre fermate dalla polizie di Austria, Germania e Svizzera nel corso di controlli sulle aree di confine. I trasporti avvenivano a bordo di treni merci e container, mettendo a repentaglio la loro vita ma anche la sicurezza dei trasporti. In un’occasione, il telone squarciato di un camion era finito sulle rotaie, causando il blocco di un treno in una galleria. Ciascun immigrato pagava tra i 150 e 300 euro per il viaggio. Gli indagati facevano arrivare gli stranieri a Milano e questi erano poi accompagnati nelle stazioni di Gallarate, Verona e Novara. Da lì, in tarda serata o durante la notte, erano fatti salire a bordo di treni merci o container ai quali accedevano attraverso un taglio del telone per poi viaggiare in condizioni proibitive anche per il freddo. Due persone risultano ricercate.