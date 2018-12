Il bilancio provvisorio dell’attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo di ieri sera è di 2 morti e 14 feriti, tra cui un giovane giornalista italiano. L’autore è stato identificato ma non bloccato. Si tratta di un nordafricano di 29 anni, segnalato come estremista islamico. E’ in fuga, dopo aver sparato nella folla dei mercatini di Natale. Proprio ieri mattina la polizia ha perquisito la sua abitazione, per reati minori. Lui al momento dell’intervento delle forze dell’ordine non era in casa ed era ricercato.