La Juve domina il Milan, Higuain espulso per proteste

La Juventus supera il Milan 2-0 senza scomporsi e mantiene il vantaggio di sei punti sul Napoli.”Abbiamo giocato contro una squadra che è tanti anni che vince, ogni anno prendono un pezzo da 90. Siamo stati in partita, abbiamo commesso un’ingenuità sul secondo gol, la squadra ha tenuto bene, abbiamo giocato a tratti bene. I livelli sono diversi, forse con il rigore poteva cambiare qualcosa ma la squadra mi è piaciuta, e non è tutto da buttare via” Il tecnico rossonero Rino Gattuso ha parlato così della sconfitta. Higuain ha sbagliao un rigore ed è stato espulso nel finale per proteste. “Chiedo scusa a tutti, compagni, tifosi, all’allenatore. So che siamo un esempio per tutti i bambini, per quelli che giocano al calcio, per la gente che ti guarda ma non siamo robot, e ci portiamo dietro delle cose, e l’emozione delle partite. Però credo che a volte gli arbitri dovrebbero capire la situazione” ha detto il calciatore a fine gara.