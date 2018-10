La polizia ha arrestato un 31enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo era stato trovato in possesso di 240 grammi di cocaina. Lunedì scorso, nella zona di via Rombon, gli agenti del Commissariato Lambrate, che stavano monitorando l’area dopo diverse segnalazioni per traffico di stupefacenti, hanno individuato il 31enne, irregolare, in bicicletta. L’uomo aveva con sé due sacchetti contenenti 240 grammi di cocaina pura, 4mila euro in contanti e materiale per il confezionamento di dosi. L’arresto dell’uomo è stato convalidato il giorno successivo in un procedimento per direttissima.