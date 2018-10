Incidente stradale sulla Sp2 nei pressi dello svinvolo della strada per Monza, a Vimercate. Un camion ha perso il carico di bobine di cata di circa 15 quintali ciascuna. Il materiale ha invaso la carreggiata. Per fortuna non c’è stato nessun danno e nessuna grave conseguenza. Sul posto i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la situazione.