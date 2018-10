Violentò due ragazze a Milano, otto anni al tassista abusivo

8 anni di carcere per violenza sessuale. È questa la pena a cui è stato condannto Besnik Hoxha, il tassista abusivo albanese accusato di aver violentato due ragazze tra luglio 2016 e novembre 2017. Secondo la ricostruzione dei fatti, gli stupri delle due ragazze di 20 e 25 anni sono avvenuti con la stessa modalità. Hoxha ha adescato le due ragazze fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano tra le 4 e le 5 del mattino e dopo averle fatte salire in auto per portarle a casa, le ha aggredite. Per lui la procura aveva chiesto 14 anni e mezzo di carcere, ridotti dal gup Natalia Imarisio a 8 anni perché non ha riconosciuto una delle aggravanti. Hoxha era stato individuato grazie alla ripresa degli interni dell’auto in un video realizzato da una delle vittime.