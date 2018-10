Aggredì pensionata, domani l’interrogatorio del romeno

Sergiu Valerian Iepure, il romeno 42enne fermato nel mantovano per aver rapinato, aggredito e violentato una 70enne nel suo appartamento di Milano lo scorso 21 settembre, sarà interrogato domani dal Gip di Mantova. Sul 42enne pendeva già una condanna a 10 anni per un’altra violenza sessuale avvenuta nel 2009 ai danni di una receptionist di un albergo di genova per cui aveva scontato la sua pena sia in Italia che dal 2012 in Romania. Due mesi fa era poi uscito dal carcere ed era tornato in Italia. L’uomo è stato rintracciato sabato scorso, in casa di amici in cui si nascondeva, grazie alle tracce lasciate nell’abitazione della vittima e alla localizzazione del cellulare rubato alla donna. Decisiva è stata per lui la comparazione tra materiale biologico trovato e le tracce del suo dna. Per lui i pm milanesi hanno chiesto al giudice di Mantova la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere; intanto stanno proseguendo le indagini per capire se abbia commesso altre violenze.