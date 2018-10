Un mese di musica alla Feltrinelli

Un mese di grandi anteprime musicali nelle Librerie Feltrinelli di tutta Italia. Oltre 60 appuntamenti in libreria per un festival musicale itinerante conduce il pubblico alla scoperta delle novità più interessanti della scena italiana.

Incontricon Subsonica e Malika Ayane. E live imperdibili in libreria con artisti del calibro di Elisa, Tiromancino, Vasco Brondi (e le sue Luci della centrale elettrica), Ustmamò. E ancora, firmacopie con Maneskin, Emis Killa e tanti altri. A distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, i Subsonica presentano in anteprima “8”, il nuovo lavoro, nel corso di 13 incontri dal vivo che prendono le mosse il 12 ottobre dalla loro città di origine, Torino, per poi toccare le principali città italiane dal Nord al Sud. Per raccontare la prima decade di testi e suoni di uno tra i più importanti cantautori della nuova generazione, Vasco Brondi mette in fila ben 11 date in esclusiva in Feltrinelli. Per “Le luci della centrale elettrica” è l’occasione di suonare e raccontare dal vivo “2008-2018, tra la via Emilia e la via Lattea”, prima raccolta antologica di Brondi racchiusa in un raffinato doppio album e impreziosita da collaborazioni con Francesco De Gregori e CCCP. Ancora musica dal vivo, ancora una novità sorprendente: è la volta dei Tiromancino, che tornano in Feltrinelli per “Fino a qui” il nuovo album che contiene le canzoni più significative della band, interamente riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano, oltre a quattro brani inediti. Anche Malika Ayane è in tour in esclusiva nelle Feltrinelli per far conoscere ai fan i contenuti di “Domino”, il nuovo disco uscito da pochi giorni. Per Malika, sei appuntamenti in libreria, da Torino a Firenze, da Napoli a Palermo. Per Elisa, l’unica data “dal vivo” è fissata a Bari alla Feltrinelli di via Melo, il 4 novembre alle ore 17: un’occasione unica per sentire alcuni brani dell’attesissimo nuovo album. Per chiudere la rassegna dei live in libreria, gli Ustmamò regalano al pubblico di Bologna un incontro unico con “Il giardino che non vedi”, incontro dal vivo alla libreria di Piazza Ravegnana, martedì 9 ottobre, per tessere un omaggio alle strade e ai paesaggi dell’Appennino cui l’album si ispira. Altri appuntamenti imperdibili in libreria con i firmacopie di Emis Killa, Alessandra Amoroso, Mr Rain. I dettagli di tutti gli appuntamenti sono disponibili su lafeltrinelli.it.

I principali appuntamenti

Subsonica, 8 (Sony)

12 ottobre alle 18.00 a Torino, laFeltrinelli Express Stazione Porta Nuova; 15 ottobre alle 18.30 a Milano, laFeltrinelli piazza Piemonte; 16 ottobre alle 18.00 a Verona, laFeltrinelli via Quattro Spade; 17 ottobre alle 18.00 a Padova, laFeltrinelli via San Francesco; 18 ottobre alle 18.00 a Bologna,laFeltrinelli piazza Ravegnana; 19 ottobre alle 18.30 a Firenze, Red laFeltrinelli piazza della Repubblica; 20 ottobre alle 18.30 a Roma, laFeltrinelli via Appia; 23 ottobre alle 18.00 a Napoli, laFeltrinelli Piazza dei Martiri; 24 ottobre alle 18.30 a Palermo, laFeltrinelli via Cavour; 25 ottobre alle 18.30 a Catania, laFeltrinelli via Etnea; 27 ottobre alle 18.30 a Lecce, laFeltrinelli via Dei Templari; 28 ottobre alle 18.30 a Bari, laFeltrinelli via Melo; 29 ottobre alle 18.00 a Genova, laFeltrinelli via Ceccardi.

Le luci della centrale elettrica, “2008-2018, tra la via Emilia e la via Lattea” (Sony)

5 ottobre alle 18.30 a Milano, laFeltrinelli piazza Piemonte; 6 ottobre alle 18.00 a Genova, laFeltrinelli via Ceccardi; 7 ottobre alle 18.00 a Torino,laFeltrinelli Express Stazione Porta Nuova; 8 ottobre alle 18.00 a Verona, laFeltrinelli via Quattro Spade; 9 ottobre alle 18.00 a Padova, laFeltrinelli via San Francesco (no live); 10 ottobre alle 18.00 a Roma, laFeltrinelli via Appia; 11 ottobre alle 18.30 a Firenze, Red laFeltrinelli piazza della Repubblica; 12 ottobre alle 18.00 a Perugia, laFeltrinelli Corso Pietro Vannucci; 15 ottobre alle 18.00 a Bologna, laFeltrinelli Piazza Ravegnana; 22 ottobre alle 18.30 a Bari, laFeltrinelli via Melo; 23 ottobre alle 18.30 a Lecce, laFeltrinelli via Templari.

Malika Ayane, Domino (Artist First)

9 ottobre alle 18.30 a Torino, laFeltrinelli Express Stazione Porta Nuova; 10 ottobre alle 18.30 a Firenze, RED laFeltrinelli Piazza della Repubblica; 12 ottobre alle 18.00 a Bologna, laFeltrinelli piazza Ravegnana; 19 ottobre alle 18.30 a Bari, laFeltrinelli via Melo; 20 ottobre alle 17.00 a Napoli,laFeltrinelli piazza dei Martiri; 21 ottobre alle 17.00 a Palermo laFeltrinelli via Cavour.

Tiromancino, Fino a qui (Sony)

3 ottobre alle 18.00 a Firenze Red laFeltrinelli piazza della Repubblica; 4 ottobre alle 18.00 a Napoli, laFeltrinelli piazza dei Martiri; 6 ottobre alle 18.00 a Torino, laFeltrinelli Express Stazione Porta Nuova.

Alessandra Amoroso, 10 Io (Sony)

13 ottobre alle 15.00 a Bari, laFeltrinelli via Melo; 14 ottobre alle 15.00 a Lecce, laFeltrinelli via dei Templari

Maneskin (Sony)

26 ottobre alle 19.00 a Milano, laFeltrinelli piazza Piemonte; 27 ottobre dalle ore 20.00 a Latina, laFeltrinelli via Diaz; 28 ottobre alle 11.00 a Napoli,laFeltrinelli Express Stazione Garibaldi.

Elisa, Diari aperti (Universal)

04 novembre alle 17.00 a Bari, laFeltrinelli via Melo.

Ustmamò, Il giardino che non vedi

9 ottobre alle 18.00 a Bologna, laFeltrinelli piazza Ravegnana