Tessera a punti nel Comasco per essere ammessi alla Cresima

Una tessera punti per fare la cresima. Si tratta della novità introdotta nella comunità pastorale di Lurate Caccivio, nel comasco. I punti verranno assegnati per le confessioni, la presenza al catechismo e alla messa. Se su questa tessera i bambini non avranno almeno i due terzi delle presenze non potranno accedere all’anno successivo e fare la cresima. Questa novità ha generato diverse perplessità nella comunità e il parroco Don Angelo è intervenuto su alcuni giornali, sostenendo che si tratta di un invito alla partecipazione rivolto in particolar modo agli adulti. “Questa tessera ti aiuta a verificare la tua fedeltà a Gesù – si legge sulla tessera – a prendere con serietà tu con i tuoi genitori il cammino di iniziazione cristiana che avete scelto di intraprendere quest’anno”.