Al termine di una cerimonia interna svoltasi alla presenza del comandante regionale Lombardia, generale di divisione Piero Burla, il generale di brigata Paolo Kalenda ha lasciato il comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, dopo tre anni nell’incarico, per essere trasferito a Roma, ove rivestirà l’incarico di aiutante di campo del ministro dell’economia e delle finanze. al suo posto subentra nell’incarico il generale di brigata Stefano Cosimo De Braco proveniente dal comando generale del corpo. Il generale Kalenda, nel lasciare la città di Milano, ha rinnovato le espressioni di commiato e gratitudine nei confronti dei finanzieri di ogni grado che, con impegno e dedizione, hanno conseguito in questi tre anni risultati straordinari in tutti i settori operativi, in un contesto territoriale considerato dal corpo di primaria importanza. Il generale De Braco ha espresso entusiasmo per il nuovo importante incarico e formulato al generale Kalenda i migliori auspici per il raggiungimento di ulteriori ed importanti successi nell’interesse della Guardia di Finanza e del paese. Il generale Burla ha ringraziato il generale Kalenda per l’opera svolta e, al contempo, ha rivolto al generale De Braco l’augurio di “buon lavoro”, sottolineando l’importanza strategica e la grande responsabilità dell’incarico assunto.