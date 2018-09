Aderendo a “Adotta una Guglia. Scolpisci il tuo nome nella Storia”, la raccolta fondi lanciata nell’ottobre del 2012 dalla Veneranda Fabbrica con un appello a tutti i cittadini, le aziende e le associazioni che vedono nel Duomo la domus della città, Assolombarda sostiene il restauro delle 135 guglie che impreziosiscono la Cattedrale con la loro bellezza. Un Monumento che, da oltre mezzo millennio, vive grazie all’impegno della Veneranda Fabbrica ed al mecenatismo di quanti, famiglie, istituzioni e realtà private, ne hanno a cuore la salvaguardia e la valorizzazione. E, da sempre, quella delle imprese è una rete di straordinaria importanza per la Veneranda Fabbrica, la cui intraprendenza imprenditoriale affonda le proprie radici già alla fine del XIV secolo, quando s’iniziò la costruzione della Cattedrale, chiamando a raccolta quella filiera di energie e di attività che avrebbero gettato le basi, nei secoli a divenire, per la costruzione di realtà più articolate. Una storia nella storia, dunque, tutta da riscoprire.

La guglia è scelta dal donatore, in accordo con la Veneranda Fabbrica del Duomo, e il suo nome resterà scolpito nel marmo a testimonianza dell’impegno nel sostenere quell’“infinita fabbrica” che con il suo continuo ed instancabile rumore è divenuta così familiare ai milanesi da divenire protagonista della singolare espressione Lungh ‘me la fabrica del Domm.

La Guglia “adottata” da Assolombarda è la Guglia di San Simeone Stilita, posta in Terrazza Centrale, sul lato sud, dove giungono molti degli oltre due milioni di turisti che ogni anno visitano il Complesso Monumentale. La statua di cima di guglia raffigura San Simeone Stilita e fu realizzata nel 1811 da Gaetano Matteo Monti di Ravenna, ai tempi scultore per la Veneranda Fabbrica del Duomo.

“L’adesione di Assolombarda alla campagna di raccolta fondi “Adotta una Guglia. Scolpisci il tuo nome nella storia” conferma la prossimità del mondo delle imprese alla grande storia del Duomo e rappresenta un punto di partenza per strutturare una collaborazione con tali realtà che – dalla raccolta fondi – può includere i tanti progetti turistici, culturali e digitali cui stiamo lavorando per rendere il Monumento sempre più accessibile ed accogliente. Eventi, concerti, visite guidate, utilizzo degli spazi della Veneranda Fabbrica quali le magnifiche sale del Palazzo dell’Orologio: tutto concorre a fare del Duomo la casa dei milanesi e di tutti quei soggetti anche privati come le imprese, con le quali vogliamo condividere la bellezza di questo grande patrimonio per valorizzarlo maggiormente” – sono le parole del Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri.

L’adozione della Guglia di San Simeone Stilita da parte di Assolombarda è l’occasione per condividere un’ulteriore novità che sta prendendo forma proprio in questi mesi e che interessa molto da vicino i Cantieri del Duomo. La Veneranda Fabbrica sta lavorando per lo sviluppo di un sistema di gestione avanzato di tutte le testimonianze documentarie (foto, disegni, documenti, video) che l’Archivio custodisce e di cui si arricchisce ogni giorno. La storia di ogni particolare del Duomo, come per la guglia adottata da Assolombarda, diventerà navigabile. I documenti relativi a ogni statua, ogni vetrata, ogni intervento di restauro saranno accessibili: tutto sarà consultabile con un programma intuitivo ma al tempo stesso rigoroso, che restituisce la complessità della nostra storia rendendola al tempo stesso fruibile a un pubblico differenziato. È un progetto che serve innanzitutto alla Fabbrica stessa, perché il Cantiere muove sempre dall’Archivio nella progettazione dei propri interventi, ma serve alla città e al mondo. La messa in rete dei documenti permetterà di condividere questo straordinario patrimonio con studiosi, curiosi ed appassionati: tutti potranno conoscere di più il Duomo e la sua storia.