Il Mondiale di Volley Maschile arriva oggi a Milano, dove si giocherà in contemporanea con Bologna, Sofìa e Varna la seconda fase del campionato Italia-Bulgaria 2018.





La nazionale italiana di Chicco Blengini sta avanzando verso la finale di Torino portando con sé nuovi appassionati di pallavolo, trascinati dall’entusiasmo di una squadra che, partita dopo partita, sta dimostrando di essere un padrone di casa all’altezza della situazione. Non solo i palazzetti registrano i sold out in occasione dei match degli azzurri, ma anche in televisione si registra uno share di ascolto costantemente superiore al 9%.