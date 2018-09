Biketowork, oggi al lavoro in bicicletta

Oggi è la Giornata nazionale dell’andare in bici al lavoro: la Federazione amici della bicicletta (Fiab) invita tutti gli italiani per un giorno a provare ad andare a lavorare pedalando e a condividere la propria esperienza sui social, con l’hashtag #biketowork. In tutta Italia sono state organizzate iniziative.Il testimonial della Giornata è il conduttore di “Presa Diretta” Riccardo Iacona. Il giornalista (che tutti i giorni va al lavoro in bici) ha guidato una pedalata collettiva a Roma, da Montecitorio fino alla sede Rai di via Teulada. “Qui si muore, bisogna cominciare a liberare la città dalle auto – ha spiegato Iacona -. Ci abbiamo dedicato anche diverse puntate di Presa Diretta. La ciclabilità è una risposta che può superare anche il 50% delle persone. Succede a Bolzano, succede in altre città del Nord Europa. Quindi viva la bicicletta!”.