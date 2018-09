Elisa e Ramazzotti alla Milano Music Week

Nuovo appuntamento con la Milano Music Week 2018: dopo il successo della prima edizione, torna infatti dal 19 al 25 novembre la settimana interamente dedicata alla musica pop e alla sua importante filiera, un’iniziativa promossa da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), ASSOMUSICA (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori), con il patrocinio del MiBAC Ministero per i beni e le Attività Culturali.

A consolidare ulteriormente l’immagine di Milano come capitale della musica a livello internazionale, l’annuncio di un grande nome e artista noto in tutto il mondo come Eros Ramazzotti che sceglie proprio la città dove ha deciso di trasferirsi e stabilire la propria vita artistica e personale, per presentare in anteprima mondiale il suo nuovo progetto discografico “Vita ce n’è world tour”. Dopo quasi due anni di assenza dal palco, Eros Ramazzotti tornerà infatti in scena con un tour mondiale in alcune delle più importanti arene dei cinque continenti. Un’occasione davvero unica per il pubblico della MMW2018 e motivo di orgoglio per la città di Milano.

Tanti i grandi nomi della musica presenti alla MMW2018, a partire dall’evento inaugurale che vedrà come protagonista un’artista molto amata dal grande pubblico: Elisa. Lunedì 19 novembre al Teatro Dal Verme la cantautrice darà vita a una puntata live di Storytellers, il format di VH1 e Viacom, che anche quest’anno si conferma il main partner della Milano Music Week.